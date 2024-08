Les llàgrimes de Sant Llorenç il·luminen el cel amb un convidat sorpresa

La nit de dilluns va ser el millor moment per veure a casa nostra les llàgrimes de Sant Llorenç. La pluja de meteors va servir d’excusa per a molts sabadellencs i veïns d’arreu de la comarca per organitzar una expedició en algun punt allunyat de la ciutat per gaudir de l’espectacle.

Malgrat ser un fenomen poc controlable i amb un alt component atzarós, veure en directe aquests Perseids al cel resulta per a molts un exercici impactant. Amb tot, en els pròxims dies se’n podran continuar veient, tot i que amb menys intensitat que aquest dilluns.

L’escena, lluny de la contaminació lumínica de la ciutat, es va poder veure per exemple des del Marquet de les Roques, residència al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Fins i tot, una guineu no es va voler perdre les llàgrimes de Sant Llorenç, que van aparèixer amb comptagotes, contemplant des de les altures.

Si sou entre els privilegiats que han captat l’estampa, volem que compartiu amb nosaltres les fotografies que tingueu. Ens podeu fer arribar les imatges al whatsapp (682 146 452) o amb un correu electrònic a [email protected].