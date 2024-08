Els treballadors de l’empresa d’enviaments postals RD Post han començat aquesta setmana una vaga indefinida per denunciar que fa mesos que cobren les nòmines de forma parcial i amb retard. La companyia presta servei a l’Ajuntament de Sabadell, a més dels de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Terrassa, així com d’organismes com TMB, dels quals s’ocupa de l’enviament de notificacions oficials.

Fonts municipals expressen que des de l’administració més propera al ciutadà esperen que aquesta situació se solucioni al més aviat possible, principalment pels drets als treballadors afectats però també pel servei a la ciutadania.

Seguiment del 50%

Segons relata la CGT -que ostenta la presiència del comitè d’empresa-, els 148 treballadors d’RD Post a Catalunya fa un any que cobren els sous amb retard. De la nòmina de juliol, a dia d’avui han rebut tant sols el 30%. La CGT apunta que la vaga té un seguiment del 50% durant la primera jornada i destaca que hi ha treballadors de vacances .

Una vintena de treballadors es van manifestar aquest dilluns al matí davant l’Ajuntament de Terrassa per expressar el seu malestar. La CGT exigeix a l’empresa que concreti quan pagarà el 70% pendent de la nòmina de juliol i que regularitzi la resta de pagaments d’ara en endavant.

Reunió aquest dimarts

Segons el sindicat, RD Post ha pagat íntegrament els salaris als treballadors d’altres regions com València, Palma, Gijón, Almeria i Jaén. L’endarreriment afectaria només les plantilles de la demarcació de Barcelona, així com també els treballadors de Cadis i Madrid.

Aquest dimarts està prevista una reunió al Departament de Treball entre els treballadors i els representants de l’empresa per arribar a una entesa i aturar la vaga indefinida.