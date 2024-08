Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Delinqüència Urbana de la comissaria de Sabadell van detenir el 6 d’agost dos homes, de 36 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força interior de domicili.

Aquell dia, pels volts de les 11 h del matí, els agents de la policia catalana van rebre l’avís d’una alarma activada a un domicili del carrer Via Alexandra de Sabadell. Les càmeres de seguretat mostraven com un home es movia per l’interior del pis.

Quan els agents van arribar van veure dos homes que baixaven corrent per les escales del bloc, els van aturar i els van identificar. Els homes, que en tot moment mostraven una actitud nerviosa, portaven objectes com ara claus mestres, un adaptador per claus i equips per obrir panys, a més de diverses joies i altres eines. Els homes van dir els agents que aquells objectes no eren seus i no van saber explicar d’on havien sortit.

Amb les gestions fetes pels mossos in situ i els marcadors de silicona trobats a diverses portes van confirmar que tenien instruments que s’utilitzen habitualment en delictes de robatoris amb força i per aquest motiu, els identificats van quedar detinguts per un presumpte delicte robatori amb força interior domicili.

El dia 9 d’agost els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell.