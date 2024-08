VÍDEO | Plaga d’escarabats de l’om al Torrent del Capellà

Els veïns del Torrent del Capellà veuen impossible sortir a les seves terrasses i balcons a causa d’una plaga recurrent d’escarabats de l’om que té presència a l’indret des de fa diversos anys, un insecte molt molest que ha provocat malestar al veïnat. Tot i que es va fumigar fa relativament poc -a finals de juliol l’Ajuntament va fer diverses actuacions centrades en l’eliminació d’aquesta plaga-, els insectes continuen envaint la zona, que es troba davant del Parc del Nord, ja que els atreuen els diversos oms situats en el parc.

Tractaments fitosanitaris

En aquest sentit, fonts municipals expliquen que les nits del 28 al 29 i del 29 al 30 de juliol es va fer un tractament fitosanitari contra la galeruca dels oms als carrers del barri, però els tractaments autoritzats per la normativa actual no són de vegades efectius al 100%. A més, exposen, el context de canvi climàtic fa que algunes plagues com aquesta vagin en augment.

A banda, aquesta zona està molt exposada per la presència també al talús i al rodal. “Estan regulats per la normativa europea vigent, la qual restringeix al màxim la utilització de productes químics. En el cas concret de la galeruca només s’hi pot actuar en la fase larvària de l’insecte i és de baixa efectivitat”, apunte. L’insecte pot ser perjudicial per l’om, però és inofensiu per a les persones, tot i que admeten que pot arribar a ser molest.

“Més celeritat”

Segons expliquen els afectats, a les nits les molèsties són molt més importants. Els insectes es veuen atrets per les llums a les cases dels veïns, obligant-los a parar les llums exteriors i impedint que puguin gaudir de l’aire lliure a les balconades. Des del consistori remarquen que en faran seguiment en els pròxims dies.

Mentrestant, els residents d’aquesta zona de Sabadell reclamen major predisposició i celeritat per part de l’Ajuntament, a qui ja han traslladat novament les queixes. Malgrat les accions, volen que es pugui solucionar aquesta situació urgentment per poder recuperar la normalitat al barri i viure el final d’estiu tranquils.