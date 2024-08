ENQUESTA | Quin és el teu acte preferit de la Festa Major?

Escalfem motors per una nova Festa Major plena de concerts, espectacles i diverses accions pels ciutadans; on escoltarem artistes com Juan Magán, els Catarres o Ladilla Rusa. Igualment, es podrà gaudir de clàssics populars com la Cercavila dels Gegants, el Ball de la Bola, les Sardanes o les Havaneres, entre d’altres. També destaquen activitats esportives com les curses populars, els tornejos, campionats i classes instructives…

O potser tens ganes del pròxim correbars on cada any hi ha una nova polèmica per la temàtica escollida, en aquesta ocasió serà el Club Super3. Segurament cada sabadellenc tindrà el seu “top” personal d’espectacles i activitats que més li agraden i que més espera. Per aquesta raó, volem saber quines activitats són les que més agraden als nostres lectors. En definitiva, quin és el vostre acte preferit de la Festa Major? Espereu cap activitat amb més ganes que la resta? Sou més de les clàssiques tradicions populars o només podeu pensar en els concerts de l’Eix Macià?

