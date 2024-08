Ensurt per una fuita d’aigua a un pis de Sabadell

Aquest dijous al matí els bombers han hagut d’actuar als pisos del carrer República, entre els números 41 i 43 a causa d’una fuita d’aigua. En poc temps han solucionat la qüestió, han obert les portes dels comptadors i han dut a terme una revisió de la zona per comprovar qualsevol perill causat.

L’actuació dels Bombers de Sabadell no ha durat més de vint minuts i, segons apunten fonts del cos, no hi ha hagut persones ferides i no es lamenten danys de greu importància.

Fotos cedides per Esteve Argemí: