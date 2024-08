Cau un arbre al mig de la via entre Sabadell i Terrassa

Ensurt aquest dijous a la tarda per la caiguda d’un arbre a la via entre les estacions de Rodalies de Sabadell Nord i Terrassa, en un tram per on passen trens de Renfe de l’R4 i l’R12.

L’incident ha obligat en un primer moment a activar la Prealerta Ferrocat per part de Protecció Civil. La situació ha comportat afectacions en els horaris de circulació de trens, amb demores de més de trenta minuts respecte a l’horari previst.

Segons fonts d’emergències, la incidència ja ha quedat solucionada i el servei ha anat recuperant a poc a poc la normalitat. Afortunadament, tampoc s’han hagut de lamentar danys personals en forma de ferits.