Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Vols saber què ha passat en les últimes hores a la ciutat? Fem un repàs de les notícies més destacades a Sabadell.

L’arribada de Salvador Illa (PSC) a la Generalitat ha de treure la pols d’algunes carpetes que havien quedat guardades al calaix durant els últims mesos de bloqueig polític a Catalunya. Alguns són deures pendents que s’arrosseguen des de fa temps. Problemes endèmics que Sabadell i els municipis del Vallès demanen abordar amb urgència. Un d’ells, la ronda Nord.

Les obres en determinats indrets de Sabadell formen part pràcticament d’un actor més en l’espai públic. Durant aquests mesos, la ciutat es buida i el trànsit disminueix. Una situació que l’Ajuntament aprofita per poder dur a terme diversos plans de millora. Com avancen?

Crida a les xarxes socials per trobar Aleix G.P., veí de Sabadell en parador desconegut des del passat dimecres, 7 d’agost. El jove, entrat en la trentena, hauria desaparegut a la zona de Ciutat Vella, a Barcelona, segons han explicat fonts del seu entorn a través d’un missatge difós a X. De moment, els Mossos d’Esquadra no han confirmat que hagin iniciat cap operatiu de recerca.

Josep Juanico se submergeix per primera vegada en el gènere novel·lístic amb El carrer del tresor (OmniaBooks). L’industrial Pere Rocabert ens fa recórrer el París desenfrenat artísticament dels anys vint, la Costa Brava i el Sabadell de les fàbriques fumejant. Entremig, un secret tancat amb pany i forrellat que arriba al seu net.

Escalfem motors per una nova Festa Major plena de concerts, espectacles i diverses accions pels ciutadans; on escoltarem artistes com Juan Magán, els Catarres o Ladilla Rusa. Igualment, es podrà gaudir de clàssics populars com la Cercavila dels Gegants, el Ball de la Bola, les Sardanes o les Havaneres, entre d’altres. Quina activitat no et perdràs?