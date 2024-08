Prop d’un centenar de robatoris de coure a la xarxa viària del Vallès Occidental

Augmenten els robatoris de coure a la xarxa ferroviària catalana, elevant-se gairebé fins als mil casos des de l’any 2010. Durant el 2024, entre gener i maig, s’acumulaven més casos (52) que qualsevol any sencer des del 2016. La gran majoria de les sostraccions de coure succeeixen a la xarxa d’Adif. És a l’àrea metropolitana de Barcelona on es produeixen la majoria dels casos, tot i que el municipi amb més casos és Lleida. Normalment, no es reporta el valor del material robat, però en les ocasions que sí que s’ha comunicat (uns vuitanta casos) el seu valor econòmic arribava als cinc milions d’euros.

Sabadell, entre els menys afectats

A Sabadell sembla que ens hem escapat dels lladres, ja que només s’han produït dos casos de furt. Aquests van ser en els anys 2013 i 2014. Les dades parlen del Vallès Occidental com una de les comarques amb més casos: trobem un total de 95 robatoris de coure entre el període de catorze anys que comprèn el 2010 i el 2024. Hi ha tres municipis que aglutinen gran part dels casos vallesans (sobretot el primer i segon de la llista).

El “top 3” de robatoris a la comarca

Situat en tercer lloc tenim Cerdanyola del Vallès amb 11 casos, l’any en què es van produir més va ser el 2014. Durant aquest 2024 ja n’han succeït dos. En segona posició, Montcada i Reixac, amb 28 casos. Ja s’han produït 4 casos durant el que portem de 2024, l’any on van arribar als seus màxims va ser el 2014, igual que va passar a Cerdanyola, amb 9 robatoris d’infraestructura. Finalment, el municipi del Vallès Occidental amb més robatoris a les xarxes ferroviàries és Castellbisbal amb 33 casos en total. Durant el 2024 només s’han produït 2 casos, el seu any de rècord negatiu continua sent el 2014 com la resta del “top 3”, amb gairebé la meitat dels que presenta, 15.

Unes eleccions marcades pels lladres de coure

Cal recordar com durant aquest any un robatori durant el dia de les eleccions catalanes, el 12 de maig, va paralitzar rodalies i causar polèmica en tota Catalunya, ja que va existir el rumor de què es tractava d’un sabotatge, possibilitat que després es va descartar. El 24 de maig van detenir els culpables, que ja eren reincidents i havien actuat en més de vint fets similars. Una de les detencions es va produir a Sabadell.