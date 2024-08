Ull viu: la zona blava de Sabadell torna a ser de pagament

Des d’aquest dilluns, aparcar a la zona blava de Sabadell torna a ser de pagament i el sistema tarifari torna a implementar-se amb normalitat. Entre el 5 i el 17 d’agost, com cada any, ha estat gratuït estacionar a la zona blava de la ciutat. El pàrquing de la Vapor Turull, per exemple, lluïa ple de vehicles aquests darrers dies: era igual que fos matí, tarda, nit, entre setmana o cap de setmana. Els sabadellencs han aprofitat aquestes dues setmanes per estacionar-hi de forma gratuïta. Des d’aquest matí, que el pàrquing ha recobrat la seva imatge natural de dia entre setmana, és a dir, força buit.

Actualment, a Sabadell hi ha prop de 1.500 places d’estacionament de zona blava en servei controlades mitjançant més d’una seixantena de màquines expenedores de tiquets, uns parquímetres que es van modernitzar l’any passat.