Fluidra acorda la compra de l’australiana Chadson Engineering

Fluidra, líder global en equipament i solucions connectades del sector de piscina i wellness, ha arribat a un acord per a la compra de Chadson Engineering, un destacat dissenyador i fabricant de sistemes de filtració granular i regenerativa. Aquesta adquisició complementa l’oferta de productes per a piscines comercials de Fluidra i millora la seva capacitat per a oferir una àmplia gamma de solucions als clients de la regió Àsia-Pacífic.

Amb més de cinquanta anys d’experiència i amb seu a Perth (Austràlia), Chadson ha estat el principal fabricant de sistemes de filtració comercial a Austràlia per a piscines, parcs temàtics aquàtics, parcs marins, aqüicultura i altres sectors. “Estem encantats de donar la benvinguda a Chadson a l’equip de Fluidra. La seva impressionant gamma de producte i el seu historial d’innovació i excel·lència milloraran significativament la nostra capacitat per a servir als nostres clients de tota la regió Àsia-Pacífic”, apunta Valentina Tripp, APAC General Manager de Fluidra.

Per la seva part, Peter Hobson, fundador i CEO de Chadson Engineering, destaca que “unir-nos a Fluidra representa un nou capítol de creixement i oportunitats per a Chadson. Esperem aprofitar les nostres fortaleses combinades per aconseguir un major èxit a la regió APAC”.

L’adquisició està subjecta a les condicions de tancament habituals i s’espera que es tanqui el darrer trimestre del 2024.