IDP lidera el projecte d’innovació DYMAN

L’enginyeria sabadellenca IDP coordina i lidera el projecte DYMAN (Dynamically MANaged self-cooling HPC Data Center), finançats pel Consell Europeu d’Innovació (EIC) i l’Agència Executiva SMEs (EISMEA), enmarcat en la convocatòria.

DYMAN té per objectiu el desenvolupament d’un disseny innovador de refredadors d’absorció basat en nous absorbents de baixa temperatura que arriben a altes capacitats a temperatures de conducció molt baixes, per sota de 50 °C, i un nou tipus d’intercanviadors de calor d’absorció fets d’estructures impreses en 3D, que redueixen les resistències tèrmiques internen i milloren la transferència de calor per flux bifàsic, millorant la taxa de transferència de calor i reduint el consum elèctric intern de la unitat.

A més, el projecte té per objectiu desenvolupar, encara més, un sistema de refredament bifàsic existent per a servidors de computació d’alt rendiment per a gestionar les càrregues tèrmiques de manera més eficient dels processadors de pròxima generació. Així mateix, pretén recuperar el 50% de la calor residual dels processadors per a generar potència de refrigeració addicional a través d’una bomba de calor de sorció.

IDP coordina el projecte que inclou tres paquets de treball amb els objectius principals de provar el maquinari desenvolupat dins dels laboratoris de prova, facilitar la realització efectiva dels objectius de DYMAN dins dels terminis establerts, els límits pressupostaris i els estàndards de qualitat, i explorar sinergies i col·laboració entre els projectes del dossier per maximitzar l’assoliment dels resultats científics. El projecte s’executarà en un termini de trenta-sis mesos i està format per un consorci de 10 empreses i institucions d’alt nivell d’Espanya, Alemanya, Itàlia i Bèlgica.