Els treballs per retirar l’amiant de cinc escoles de Sabadell ja enceten la fase final. L’escola Juan Ramon Jiménez és l’única on encara hi ha operaris desmuntant les cobertes de fibrociment, vestits amb equipament aïllant per la toxicitat del procés. En els altres quatre centres –les escoles La Floresta, Ribatallada, Samuntada i Roureda–, les teulades ja llueixen ben diferents de com eren fa uns mesos. A l’escola Samuntada, per exemple, les plaques d’Uralita han estat substituides per làmines de color blau; i a la Floresta, de color blanc.

Les tasques de desamiantatge, amb un pressupost de més de dos milions d’euros que van a càrrec de la Generalitat, han de finalitzar el 29 d’agost segons el calendari establert per garantir que l’inici de curs es desenvolupa amb total normalitat. Sabadell s’ha convertit en un dels punts negres d’aquestes partícules tòxiques, per això és el municipi català on s’estan fent més actuacions de desamiantatge aquest curs.

Teulades pendents

Les obres a algunes de les escoles no han retirat la totalitat de l’amiant. Això, ha sorprès alguns veïns propers a les escoles Floresta o Roureda, per exemple, on el desamiantatge ha estat parcial. En el cas de La Roureda, fonts del Departament de Salut van argumentar que la retirada de l’amiant de la caseta del conserge i de l’edifici addicional quedarien pendents pel futur. En aquesta escola, els operaris van trobar-se amb un imprevist que va obligar a canviar la planificació inicial: les teulades incorporaven una doble capa de fibrociment.

Pel que fa a l’escola Floresta, la retirada del fibrociment de l’edifici del gimnàs també haurà d’esperar, tal com ja va advertir el Departament de Salut abans de l’inici d’obres. A les escoles Samuntada i Ribatallada sí que s’ha extret el 100% del fibrociment.

Tanmateix, a Sabadell encara queden diverses escoles amb el mateix problema. L’escola Calvet d’Estrella, per exemple, té la totalitat de la coberta revestida d’amiant, un risc si es deteriora o es trenca, ja que desprèn partícules amb greus efectes per la salut a llarg termini. També els centres educatius Joan Sallarès i Pla, La Romànica, Pau Casals i Agnès Armengol – La Serra hauran d’esperar, almenys un curs més, per tenir les instal·lacions netes d’amiant.

Els plans del Govern fixen l’any 2028 com la data límit per haver retirat aquest fibrociment dels equipaments públics.