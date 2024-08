Minut de silenci a Rubí per condemnar el doble crim masclista al Vallès: “No podem defallir”

Rubí ha fet aquest migdia un minut de silenci per condemnar el doble crim masclista de dimarts, en què una dona del municipi i una altra de Castellbisbal van ser assassinades a trets presumptament per un policia jubilat que després es va suïcidar. L’acte de condemna ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, l’alcaldessa accidental Marta Oliva Marín, i representants dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, cos on va treballar durant més de 40 anys el presumpte assassí. “Estem consternats, però no podem defallir, cal perseverar en la denúncia contra la violència masclista”, ha dit Illa, que ha demanat a tothom “fer més” per denunciar “els que neguen la violència”.

Illa ha recordat que, des de principi d’any, a Catalunya hi ha hagut 20 assassinats masclistes, entre aquests cinc menors. En aquest sentit, ha assegurat que el Govern “està compromès amb la defensa de les dones” i ha afirmat que l’executiu “actuarà amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles”. “Hem de fer tot el que calgui per garantir la llibertat i igualtat de les dones”, ha sentenciat.

Al seu torn, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha reiterat que l’executiu es planteja retirar les condecoracions a l’expolicia i presumpte autor del crim masclista al Vallès. “Evidentment, després de l’informe policial, prendrem les decisions oportunes i una pot ser aquesta”, ha afirmat. “En 44 anys de professió ha estat condecorat absolutament per tots els cossos policials i no som una excepció”, ha afegit.

Vint víctimes per violència masclista aquest any

Amb els dos casos del Vallès ja són vint les víctimes per violència masclista el 2024 a Catalunya, cinc de les quals són criatures, segons informa en un comunicat el Departament d’Igualtat i Feminisme. D’aquests menors, dos van ser assassinats per violència masclista juntament amb la seva mare, i tres en feminicidis vinculats amb finalitat de violència vicària. Des que es van començar a recollir dades oficials l’any 2012, hi ha hagut 150 feminicidis a Catalunya, dels quals catorze corresponen a infants i adolescents assassinades en el marc de les violències masclistes. El nombre de fills que han quedat orfes per la violència masclista és de dotze aquest 2024 i de gairebé un centenar en la darrera dècada.

El departament condemna el doble assassinat masclista i expressa “el seu més sentit condol i escalf” als entorns de les dones fa una crida a sumar esforços des de tots els àmbits de la societat per acabar amb les violències masclistes en totes les seves formes. “Només amb la implicació de tots i totes aconseguirem vèncer el masclisme i desterrar el patriarcat de la nostra societat”, resa el comunicat.