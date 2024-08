El CE Sabadell va comunicar la setmana passada un acord amb sis clubs més del grup 3 de Segona Federació per limitar el preu de les entrades visitants als 10 euros. S’hi van adherir la UE Sant Andreu, CE Europa, CE Andratx, UD Alzira, RCD Mallorca i CD Ibiza Islas Pitiusas, a més del Centre d’Esports.

L’anunci a xarxes socials va portar crítiques a algunes de les entitats que no són presents a l’acord, com Lleida, Terrassa o Olot. De fet, els gironins van fer un comunicat que va despertar la polèmica. El conjunt olotí asseverava que malgrat respectar l’acord, “som nosaltres qui decidim els preus i no volem decidir un cost més avantatjós per a un aficionat visitant que per a un d’olotí”. Això va provocar una allau de comentaris de seguidors de l’Europa, el Sant Andreu o el Centre d’Esports, entre altres, criticant la decisió.

Ara, s’han pronunciat les penyes del Sabadell que celebren “l’acord i predisposició dels 7 clubs del grup III de la 2RFEF, liderats pel nostre CE Sabadell, per a limitar a un preu màxim de 10€ les entrades per a l’afició visitant”. Tanmateix, lamenten que alguns clubs s’hagin “posicionat clarament en contra de facilitar l’afluència i mobilitat d’aficions a cada jornada de la temporada i excloent a un percentatge dels seguidors que no poden costejar-se animar a la seva afició com si es tractés d’un esport de luxe”.

Les penyes signants del comunicat animen “tots aquells clubs que encara no han decidit adherir-se a aquesta mesura, clarament dirigida a generar un millor caliu a les grades en una categoria on malauradament no s’arriba a omplir el 60% de l’aforament dels estadis de mitjana, s’animin a fer-ho”. I adverteixen que, com a part significativa de l’afició arlequinada que es desplaça de forma recurrent, “prendrem mesures coherents en els desplaçaments a aquells camps on el preu de l’entrada visitant considerem que sigui desorbitat, entenent que no són imports coherents amb el criteri de realitat de la 4a categoria de futbol estatal”.