El Centre d’Esports Sabadell i sis clubs més del seu grup III de la Segona Federació han arribat a un acord per establir un preu màxim de 10 euros en les entrades pels socis visitants. Així, la mesura beneficiarà també els socis arlequinats, que podran anar als camps d’aquests equips pagant aquesta quantitat.

L’objectiu, remarca el club en un comunicat, és facilitar, incentivar i promoure els desplaçaments de les aficions, així com contribuir a un futbol accessible per a tothom. Seran entrades de categoria adult per a les zones destinades al públic visitant de l’estadi.

En aquest sentit, la quantitat d’entrades a intercanviar serà negociada individualment entre els clubs participants, considerant les seves infraestructures i la capacitat d’aforament. Els aficionats es podran beneficiar d’aquesta iniciativa des de la primera jornada. Serà en els següents camps: UE Sant Andreu, CE Europa, CE Andratx, UD Alzira, RCD Mallorca i CD Ibiza Islas Pitiusas, a més del Sabadell.

Campanya del Centre d’Esports

El Centre d’Esports va presentar fa dos mesos la campanya d’abonaments per a la nova temporada. Una de les novetats és que el Sabadell incorpora un llistat diferent de preus per als que renovin el seu carnet respecte als nous socis. Els preus de renovació van des dels 260 euros a tribuna fins als 80 als gols mentre que les altes noves podran tenir el seu carnet per un preu lleugerament superior: 275 tribuna i 85 als gols.

A finals del mes passat, l’entitat va anunciar que havia assolit els 2.000 socis abans, fins i tot, de complir-se el primer mes i mig de la campanya ‘Ara més que mai’. Una xifra que continua pujant.