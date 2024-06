El CE Sabadell engega la campanya de socis sota el lema “Ara més que mai”

El CE Sabadell ha posat en marxa la seva campanya de socis per a la temporada 24-25 sota el lema “Ara més mai”, buscant la unió i el sentiment de pertinença que tant han recalcat en els seus primers dies al club Lucas Viale i David Català. La línia és continuista pel que fa als preus respecte a les darreres temporades, els socis podran gaudir dels 17 partits a la Nova Creu Alta des de 5 euros l’enfrontament.

Una de les novetats és que el Centre d’Esports incorpora un llistat diferent de preus per als que renovin el seu carnet respecte als nous socis. Els preus de renovació van des dels 260 euros a tribuna fins als 80 als gols mentre que les altes noves podran tenir el seu carnet per un preu lleugerament superior: 275 tribuna i 85 als gols.

Quatre entrades per als socis a la primera volta

Continuant amb el premi a la fidelitat i a l’efecte multiplicador que es busca des del club, els socis que en portin un de nou tindran un 25% de descompte en tots dos carnets de soci. A més, el club ofereix facilitats de pagament amb l’opció de fraccionar el preu del carnet fins a 5 quotes i tots els socis tindran al llarg de la primera volta dret a retirar fins a 4 entrades en total per a un sol partit o per a diversos partits. Es mantenen també les entrades per a l’aniversari.

El club també manté el CESBro, una de les novetats de la passada temporada, amb la promoció per als socis entre 15 i 20 anys que tindran tres carnets per un preu reduït de 75 euros. A partir d’aquesta tarda, ja es pot renovar el carnet o donar-se d’alta a través del formulari que ha habilitat el club al seu web o a les oficines de la Nova Creu Alta (16h-20h).