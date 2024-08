Drink & Draw, penúltima trobada

La iniciativa Drink & Draw de Sabadell, una de les branques del reconegut mundialment projecte dels Urbans Sketchers, encara la seva etapa final. Aquest moviment fa trobades per dibuixar edificis, que en aquest cas són les obres arquitectòniques del barceloní Eduard M. Balcells, arquitecte que destaca pel seu treball modernista i noucentista. Balcells disposa de diversos edificis repartits per Sabadell i en aquests s’ha centrat el grup de dibuixants. En la tercera i penúltima trobada, queden els dijous a la tarda d’aquest mes d’agost, han decidit dibuixar el Despatx Genís i Pont, edifici del 1915 on destaca la seva ornamentació que pot ser el somni o maldecap de qualsevol dibuixant. Reunits hi ha persones de Sabadell, Arenys de Mar, Castellar del Vallès, Barcelona, Sant Cugat..

“El dibuix és una impressió, no és pas una fotografia”

L’Antoni Barreda és el principal culpable que durant l’estiu a Sabadell es produeixin aquestes trobades. Recalca que a l’urban sketching tothom hi té cabuda, no importa de cap manera el nivell de dibuix o els coneixements previs. En les seves paraules: “El dibuix és una impressió, no és pas una fotografia. Potser algú vol pintar tot l’edifici, d’altres se centraran en els detalls, alguns ho tenen acabat en mitja hora i d’altres en tres hores”. L’Antoni ens diu que porta tota la vida dibuixant, i va començar a relacionar-se amb els grups de sketching durant el 2016.

“Tot i que li diuen Drink & Draw, el que fem nosaltres és Draw & Drink”

En Jordi Márquez és de Sant Cugat del Vallès i després de jubilar-se amb seixanta-cinc anys va decidir començar a dibuixar. “Vaig contactar amb els grups d’Urban Sketching i vaig descobrir aquest moviment increïble. A més a més, no cal cap inscripció ni quotes i només en conèixer la convocatòria pots gaudir de l’activitat”. També ressalta que: “Tot i que li diuen Drink & Draw, el que fem nosaltres és Draw & Drink, perquè primer dibuixem i després fem la cerveseta”.

“És una satisfacció dibuixar acompanyat i la gent aquí gaudeix i a la vegada aprèn”

Una de les persones al capdavant del projecte dels Urban Sketchers a Terrassa és en David Chaler, que també ha vingut a gaudir d’aquesta penúltima trobada. “És una satisfacció dibuixar acompanyat i la gent aquí gaudeix i a la vegada aprèn”. En David va fer la seva primera exposició amb disset anys i fins als cinquanta ha estat creant, en aquell moment ho va deixar totalment i temps després amb el moviment dels urbans sketchers ha recuperat aquesta passió. Observant el seu treball trobo que està pintant sobre unes pàgines velles de comptabilitat. I rient em comenta que és el millor quan cal dibuixar un despatx.

“El temps lliure va transformar a molts dels aquí presents”

En últim lloc, vam poder parlar amb la Maria Dolors Cases que desvetlla com molts dels sketchers van aparèixer durant la pandèmia. “El temps lliure va transformar a molts dels aquí presents en aquella època tan dura”. En definitiva, en els moments més foscos l’ésser humà és capaç d’il·luminar-ho tot, i no hi ha cap llumí millor que l’art.