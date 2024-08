José Ortega, nou porter del CE Sabadell

Després de la sortida de Froi Leal, el substitut ha arribat en hores. Les negociacions estaven avançades i José Ortega ja és oficialment nou porter del CE Sabadell. El de Castellbisbal es trobava sense equip després d’acabar contracte amb el Badalona Futur, on va coincidir amb Lucas Viale i alguns dels seus nous companys la temporada passada. Ortega, de 32 anys, va disputar 40 partits a la 23-24 encaixant 29 gols.

Anteriorment, havia viscut una llarga trajectòria a la ciutat veïna, al Terrassa. El nou porter arlequinat va estar tretze temporades defensant els colors del conjunt terrassenc: des de la 09-10 fins a la 22-23. Entremig, únicament va viure una curta etapa d’un any al Granollers (16-17). Ortega es va consolidar com a gran capità de l’equip egarenc i, de fet, se li va fer un homenatge quan va anunciar que marxava després de perdre la titularitat amb l’arribada de Marcos Pérez.

Això va ser l’estiu passat i la decisió va ser encertada perquè en el projecte del Badalona Futur va caure dret. Ortega es va fer amb el lloc des de l’inici, sent peça clau en el gran any de l’equip badaloní. Va disputar els 34 partits de lliga, dos de play-off, tres de Copa Federació i un de Copa del Rei davant el Cádiz. Ara, competirà per la titularitat amb Gianni Cassaro després del moviment de cromos a la porteria del conjunt de David Català.