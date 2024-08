Era un secret a veus, Lucas Viale havia explicat la possibilitat, però ja és una realitat: Froi Leal es desvincula del CE Sabadell. El terrassenc va renovar el seu contracte el passat mes de juliol, però provarà sort a la lliga andorrana després de no complir les expectatives de la direcció esportiva i el cos tècnic durant la pretemporada i comptar amb una bona oferta per sortir.

Froi, format a l’obrador del Sabadell, ha viscut les seves dues etapes en el primer equip arlequinat condemnat a l’ostracisme. Primer va ser el tercer porter a Segona Divisió, per darrere d’Ian Mackay i Diego Fuoli, i també a Primera Federació, amb Emilio Bernad i Kike Royo. El club no li va oferir la renovació i l’estiu del 2022 va marxar al Badalona on va fer una gran temporada a Tercera Divisió que li va valer tornar a casa. L’última temporada la va viure a l’ombra d’Adrián Ortolá, i és que només va disputar un partit a Copa Federació.

Aquest estiu, després de renovar i en el nou context de Segona Federació, semblava que podia agafar un rol més protagonista, però no ha estat el cas. Ocupant ja una fitxa sènior i després de deixar alguns dubtes a la pretemporada, el club i ell mateix han decidit que és la millor opció per totes les parts i el terrassenc jugarà la 24-25 a la lliga d’Andorra.

Entra en escena de nou el nom d’Ortega

Tal com va avançar el Diari de Sabadell, l’estructura esportiva del Centre d’Esports fa alguns dies que treballa en aquesta desvinculació que implicarà l’arribada d’una peça del mateix perfil, és a dir un porter sènior. Viale ha reconegut aquest migdia que la idea és incorporar el millor porter possible en el mercat i aquí entra en escena José Ortega, que ja va ser a les quinieles abans de signar Gianni Cassaro. Si res es torça, en les pròximes hores es podria desencallar també aquesta situació completant el canvi de cromos sota pals.