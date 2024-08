Cau anant amb moto per Can Gambús i acaba denunciat per dos delictes

La Policia Municipal de Sabadell va denunciar per un doble delicte un jove de 26 anys aquest passat dijous 22 d’agost a la nit. L’home va caure de la motocicleta que conduïa quan circulava per la ronda de Jean Monnet, a prop de l’avinguda d’Arraona, a Can Gambús, al voltant de les 23.50 h.

En atendre el succés, els agents del cos van fer la prova d’alcoholèmia al conductor, que duplicava la taxa màxima permesa, ja que va registrar 0,50 mg/l quan el límit genèric és de 0,25 mg/l. Posteriorment, la policia va comprovar que havia conduït sense disposar de la llicència necessària per fer-ho.

Per aquests motius, el motorista va ser denunciat per dos delictes: conduir sense permís i fer-ho begut. A més, el vehicle va ser immobilitzat.