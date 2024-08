El CE Sabadell, a continuar endavant a la Copa Federació

El primer partit oficial a la Nova Creu Alta, la final autonòmica de la Copa Federació, l’últim duel abans de l’estrena a la lliga… el CE Sabadell – Cornellà d’aquest diumenge (19:30h) estarà ple d’al·licients. Els de David Català buscaran la classificació per a la fase nacional de la Copa Federació i brindaran a l’afició el primer duel de competició als seus aficionats al Temple. Una prova de foc per certificar les bones sensacions de la pretemporada i per arribar a la jornada inicial de la lliga davant el Torrent en les millors condicions.

Els arlequinats van aconseguir la classificació després d’imposar-se al Badalona la setmana passada en un partit agònic que es va decidir en els penals. En la presentació del passat dijous, el director esportiu, Lucas Viale, va destacar la “mostra de caràcter” i la “ràbia de voler morir matant”, com a grans punts positius d’un partit que va ser més aviat gris. De totes formes, va reconèixer que un cop comença la competició, “els jugadors han de ser conscients de l’escut que defensen i que només val guanyar”. Discurs i idees clares.

També serà un bon test per veure el teòric onze titular del Centre d’Esports, o com a mínim aquells jugadors que partiran amb avantatge en l’inici de competició. Amb el retorn de Diego Cámara, el principal dubte és qui ocuparà les posicions a l’eix de la defensa. També falta per saber si les dues últimes incorporacions, Carlos Pérez i José Ortega, seran a temps d’estar amb l’equip en una convocatòria que haurà de ser de 18 futbolistes per normativa de la competició.

Al davant estarà, per primer cop aquesta pretemporada, un rival de la mateixa categoria i un equip de sobres conegut per tots els aficionats del Centre d’Esports: el Cornellà. El conjunt verd, que també va descendir a la 23-24, ha patit una renovació total de la plantilla. Únicament es mantenen dos jugadors dels que formaven part de la plantilla cornellanenca la passada temporada: Rubén Miño i Marc Vilaplana. Per a arribar a la final autonòmica, l’equip entrenat per Genís Sampietro es va imposar al Reus i al Manresa, en els penals en ambdues ocasions.