L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat d’una nova estafa a través de WhatsApp que afecta un de cada tres usuaris de l’aplicació. Els ciberdelinqüents aprofiten la popularitat i confiança de la plataforma per cometre l’estafa.

L’ACC alerta que els intents d’engany van des d’un desconegut fent-se passar per un familiar que ha perdut el telèfon i demana un Bizum fins a ofertes de feina que generalment inclouen les xarxes socials com a canal principal de treball, prometent un gran sou en un futur pròxim. L’Agència de Ciberseguretat recomana bloquejar el contacte sempre que no sigui una persona coneguda i, en cas de suplantació d’identitat, contactar amb la persona per mitjà d’altres canals.