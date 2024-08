Incident amb un gos al Ripoll: “Cal més conscienciació”

Ressò a les xarxes socials pel missatge de Marc Sala, que demana consciència i responsabilitat per part dels propietaris de gossos en l’espai públic. El sabadellenc va resultar lleument ferit quan corria per la zona del riu Ripoll després que un gos se li llancés al damunt mentre feia exercici. “Vull que quedi clar que no em va atacar, segurament només volia jugar. Però el meu missatge és una reivindicació perquè portem el gos educat al costat, si cal, lligat”, ha explicat al Diari després la repercussió del seu tuit.

Sala va patir una rascada per l’impacte de la pota de l’animal, un brac alemany. Després de l’incident, que el va obligar a aturar-se, els propietaris del gos van marxar del lloc. “Crec que de vegades cal més empatia. Per això he volgut fer pública la situació. Tothom ha de ser responsable dels seus animals”, reitera.

Des de l’ajuntament es podria promoure alguna política de conscienciació… El riu Ripoll comença a ser insostenible el descontrol que hi ha. @socmartafarres @PSCSabadell @GabrielFerDiaz @erc_sbd — Marc Sala 💆🏾 (@MarcSs36) August 25, 2024

El sabadellenc recorda que el Ripoll s’ha massificat des de la pandèmia i demana que tothom en pugui gaudir amb garanties i seguretat. “M’encanten els animals i estic a favor que puguin córrer lliures, però s’ha de vigilar i tenir consciència per gaudir conjuntament l’espai, respectant-nos”, apunta sobre la necessitat de dignificar l’indret.

El seu missatge ha arribat fins a l’Ajuntament. De fet, la regidora de Benestar Animal, Laura Pineda, va respondre a la publicació recordant que des del Govern local s’han impulsat diferents campanyes de conscienciació. “En el darrer any hem portat a terme la campanya ‘Si ho fas bé tot encaixa’, que ha arribat amb punts informatius a tots els barris”, expressa, lamentant l’incident, que va tenir lloc diumenge al matí.

Hola Marc,

Sóc la regidora de benestar animal. Lamentem molt l’incident que has viscut.

Des de l’Ajuntament fem moltes campanyes de conscienciació. En el darrer any hem portat a terme la campanya “Si ho fas bé tot encaixa”, que ha arribat amb punts informatius a tots els barris pic.twitter.com/LZTSNZHglL — Laura Pineda (@Lau_Pini) August 25, 2024

Segons l’afectat, es tracta de mesures “insuficients” i apel·la a un esforç més important per evitar ensurts com el que ha viscut en les últimes hores.