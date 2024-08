Josep Rosell inspira la seva col·lecció de moda en “el més enllà”

El dissenyador de moda i alumne graduat de l’ESDi Josep Rosell Santaularia presentarà al setembre la seva primera col·lecció de moda, que porta per nom Kimyou, que en japonès significa ‘estrany, inusual, misteriós’. Està formada per sis conjunts d’alta costura que s’inspiren en les visions contraposades d’occident i d’orient a l’hora d’afrontar la mort i la reencarnació. Una relació amb el més enllà que Rosell explora a través de les diferents formes i textures que aconsegueix amb teles com el vellut, el làtex o la gasa, però també amb altres materials com perles i elements impresos en 3D. La col·lecció es presentarà el pròxim 20 de setembre al complex Resquitx de Golmés (Pla d’Urgell) en una desfilada que comptarà amb diversos artistes de Ponent.

El projecte neix del treball de fi de grau en Disseny de Moda a l’Escola Superior de Disseny (ESDI) de Sabadell.

La col·lecció es serveix de tonalitats fosques i dissenys tapats per simbolitzar la “por i la frustració” a la mort de la societat occidental. De mica en mica, els dissenys fan una transició cap al color blanc i guanyen lleugeresa per escenificar “l’acceptació” al final de la vida. “El primer disseny és el més tapat, té les textures d’un taüt i, progressivament, els dissenys es van destapant fins a l’últim, que és el blanc total, en què he creat una deessa de la reencarnació amb un vestit totalment de perles i el símbol de la dona”, explica el dissenyador.

Desfilada al setembre

El dissenyador mollerussenc fa dos mesos que prepara la presentació de la col·lecció, que se celebrarà el 20 de setembre al complex Resquitx de Golmés, i que comptarà amb la participació de diversos artistes de les comarques de Ponent.

Per tenir una desfilada “a l’alçada” de la col·lecció, l’espai es decorarà amb diversos elements immersius i lluminosos i escultures elaborades per alumnes de l’escola d’art Ondara que lluiran creacions anteriors de Rosell.

La desfilada es dividirà en dos actes principals, foscor i llum, ambdós conduits per la poeta Aïda Fontova i ballarins de l’escola Arts Centre de Dansa de Lleida. En el primer acte, posarà veu a la mort la cantant de pop, rock i gènere urbà Xènia Páez, mentre que en el segon acte serà la músic i oboista Laura Aranda qui representarà la reencarnació i el renaixement. La gala també comptarà amb un maridatge de productes de proximitat, photocall i discjòquei.