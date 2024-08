Els Mossos d’Esquadra han rebut una denúncia per un intent de robatori violent al costat d’una oficina del BBVA -que estava tancada- a Sol i Padrís, a Sabadell. Els fets van passar aquest dilluns al matí, al voltant de les 11 hores. Tal com ha explicat la víctima a través d’una publicació a les xarxes socials, estava traient diners del caixer automàtic quan va ser assaltat per un home amb mascareta i gorra negres.

Segons fonts de la policia catalana, no hi ha constància de cap persona detinguda després de l’intent de furt, que no va provocar cap ferit.

El regidor de Seguretat de l’Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha confirmat que des del consistori s’ha tingut constància del succés, del qual se n’està fent seguiment després que Mossos rebés una trucada advertint sobre l’incident.

Una caiguda que s’ha aturat aquest 2024

Els assalts al voltant de les oficines bancàcies són habituals i els diferents cossos policials han traslladat repetidament la necessitat d’extremar mesures de precaució a l’hora de dur a terme aquest tipus d’operacions, molt visibles a l’espai públic.

En aquest sentit, la conscienciació ciutadana va servir per reduir els furts a Sabadell (-5,8%) l’any passat, amb 2.602 fets coneguts per les diferents policies. En canvi, la tendència es va trencar en el primer trimestre d’aquest 2024, segons dades del Ministeri de l’Interior.

Els furts són un dels fets delictius que més ha crescut en el primer trimestre de l’any a Sabadell. De fet, entre gener i març se’n van produir 799, un 23,3% més que en els mateixos tres mesos de l’any anterior. Això vol dir que cada dia es denuncien de mitjana uns nou casos a la ciutat.