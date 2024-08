Nou furts al dia a Sabadell: repunten els atracaments el 2024

Un dels fets delictius que més ha crescut en el primer trimestre de l’any a Sabadell són els furts. De fet, entre gener i març se’n van produir 799, un 23,3% més que en els mateixos tres mesos de l’any anterior. Això vol dir que cada dia es denuncien de mitjana uns nou casos a la ciutat. És, de fet, la tipologia de delicte més recurrent, per davant de les estafes informàtiques i altres accions de ciberdelinqüència. Vuit de cada deu delictes que van tenir lloc a Sabadell l’any passat van ser furts o robatoris.

Les xifres, recollides en l’informe trimestral del Ministeri de l’Interior sobre criminalitat, trenquen una tendència positiva en aquest àmbit. L’any passat va tancar amb menys furts (2.602) que el 2022, amb una caiguda de gairebé un 6% d’aquest tipus de fets. En aquest sentit, justament el 2022 els atracaments van tocar sostre amb 2.762 delictes, més de set cada dia. Una mitjana inferior a la recopilada fins ara en els primers mesos de l’any.

De la mateixa manera, els robatoris amb força i intimidació també van arribar a màxims històrics a Sabadell el 2022, amb 483 casos. L’any passat, es van reduir notablement (-22,8%) i la tendència en aquest inici d’any manté la baixada, amb menys denúncies que el primer trimestre del 2023.

Una taca misteriosa sortida del no res i un bon samarità que te la vol netejar? Desconfia, els lladres utilitzen aquest sistema per netejar-te alguna cosa més que la roba #Mossos4Safety pic.twitter.com/GjcCtKvUQh — Mossos (@mossos) August 11, 2024

En aquest context, els Mossos d’Esquadra i la resta de cossos policials adverteixen recurrentment de la necessitat d’extremar precaucions per evitar ser víctimes d’un furt o robatori amb força. Una de les actuacions dels delinqüents més habitual és la tècnica de la ‘taca’.

Tal com mostren en el vídeo publicat recentment per la policia catalana a través de les xarxes socials, dues persones es troben amb una altra al carrer. Una d’elles porta un got amb una beguda i el tira deliberadament a sobre del vianant, com si hagués estat una topada fortuïta. Els dos pispes s’afanyen a netejar la víctima i, mentrestant, un d’ells aprofita per robar-li la cartera. Per això, els agents demanen desconfiar davant de qualsevol escena en què pugui produir-se una situació similar, en un moment d’estiu marcat per l’afluència als carrers en determinats indrets.

Menys delictes per habitant

Amb tot, cal posar en context les dades. Els indicadors mostren que la criminalitat a Sabadell creix, però ho fa en menor mesura que les grans ciutats catalanes. Sabadell és la segona gran ciutat catalana amb menys delictes per habitant, segons les dades del Ministeri de l’Interior. A la nostra ciutat es detecten 10,6 delictes per cada mil habitants, una xifra molt allunyada de ciutats més grans com Barcelona (23,8), Badalona (14,5), L’Hospitalet del Llobregat (17,2) i igual que Terrassa (10,6).