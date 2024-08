Els embolics de ‘Com si fos ahir’ estaran plens de sabadellencs

La nova temporada de la popular sèrie Com si fos ahir tornarà a les tardes de TV3 a partir del 2 de setembre amb unes quantes cares noves. I n’hi ha quatre que són de Sabadell: Mariona Ribas, Pep Ambròs, Mercè Martínez i Marina Gatell. Tots quatre interpretaran personatges nous que irrompran en les habituals i enrevessades trames dels protagonistes actuals.

La consultoria trontollarà per l’entrada d’un nou treballador i d’una clienta empipadora. La família Torelló s’ampliarà amb l’arribada de dos nous familiars. Coneixerem un traumatòleg, un amic de l’Andreu que sembla l’home ideal. I a l’institut, el Quique s’enlluernarà per l’arribada d’un nou professor, un brillant escriptor de literatura juvenil.

Encara és d’hora per saber si algun dels sabadellencs encarnarà aquestes trames, i més tenint en compte que hi ha uns quants actors nous més: Mercè Comes, Dafnis Balduz, Ivan Benet, Tucho Garçon, Míriam Alamany i Adrià Collado.

Darrere la pantalla, hi ha altres sabadellencs que fan possible la sèrie. De fet, en són l’ànima: els guionistes. A l’equip creatiu que maquina els embolics hi ha des de fa poc Josep Julien –que hi va aparèixer com a actor– i Carmen Abarca, treballant-hi des del principi. Per altra banda, la castellarenca Montse Germán

Les noves cares

Mariona Ribas

Molts espectadors tindran un flaix cap al passat i els semblarà veure la Marta d’El cor de la ciutat. Però des d’aquells anys (2000-2009) ha fet moltes més coses a la televisió, al cinema i, especialment, al teatre. A Sabadell, la vam poder veure l’any passat a Feliç perquè t’estimo al Teatre Principal.

Pep Ambròs

Ja l’hem vist en el gènere de la telenovel·la a Cuéntame cómo pasó (La 1), on interpretava Venancio. Sobretot ha fet teatre, darrerament amb una fantàstica interpretació a Els Ocells i a Yerma, però també el podeu reconèixer de la gran pantalla, a pel·lícules com 42 segons. A Netflix ha aparegut a El Cuerpo en Llamas i a Who is Eric Carter?, mentre que a Prime Video ha debutat a Cites. En els pròxims mesos, estrenarà Islands, dirigida per Jan-Ole Gerster.

Marina Gatell

Fa poc Marina Gatell era notícia per dirigir la pel·lícula de fantasia Kids of Kibera and The Kidnapped Sun (Els nens de Kibera i el sol segrestat). El film forma part d’un projecte solidari dirigit a nens orfes del suburbi més gran de Kenya, a Nairobi.

I si rebobinem una mica més? És impossible no recordar-la a Majoria Absoluta com a Carme, la incorregible filla. Però és que, a més, també ha aparegut a la Riera i, fugaçment, a Ventdelpla. La seva carrera, en qualsevol cas, no es resumeix amb aquestes interpretacions, ja que ha fet molt més cinema, teatre i televisió.

Mercè Martínez

Una altra cara coneguda pel públic de Tv3. La vam veure a Porca Misèria i a La Riera, on encarnava una memorable cuinera, però també breument a Plats Bruts com a Guillermina, nòvia del Lopes, i a Ventdelplà. És a sobre l’escenari on remata una envejable carrera a dalt dels grans escenaris del país, amb obres recents com El tigre, Golfus de Roma o 3 desitjos.