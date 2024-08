La Policia Nacional ha detingut a la província de Barcelona -amb arrests a Sabadell, l’Hospitalet i la capital catalana– set integrants d’un grup criminal que extorsionava clients de serveis sexuals, als quals s’imputen 18 fets denunciats. Segons informa la policia, els detinguts haurien aconseguit accedir a les dades de clients que sol·licitaven serveis sexuals a través de pàgines web i hi contactaven per telèfon per extorsionar-los.

Concretament, els exigien un pagament com a compensació per “no haver contractat algun servei” i “fer perdre el temps a les seves noies” i els amenaçaven d’agredir les víctimes i les seves famílies si no accedien a enviar-los els diners que els demanaven. D’aquesta manera, l’organització hauria estafat uns 19.000 euros.

El modus operandi

Els autors indicaven a les seves víctimes que disposaven de sicaris a la zona i remetien a través de Whatsapp fotografies i vídeos de mutilacions i assassinats, amenaçant de fer-los el mateix a ells i les seves famílies si no accedien a enviar-los les transferències bancàries i els enviaments a través de Bizum que els demanaven.

El contacte amb les víctimes el feien membres de l’organització des de la República Dominicana, mentre que a Espanya hi havia membres encarregats de rebre els diners obtinguts a través de l’extorsió.

La Policia Nacional destaca una “gran xifra” de fets no denunciats, ja que moltes víctimes no volien que l’entorn tingués coneixement que havien accedit a pàgines web de serveis sexuals alhora que tenien por de represàlies per part de l’organització si denunciaven.