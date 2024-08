Deu curiositats que (potser) no sabies sobre com és avui Sabadell

Sabadell ha superat aquest any per primera vegada els 220.000 habitants, la xifra més alta de la història. És un dels titulars que es poden extreure a primer cop d’ull del padró municipal actualitzat el 2024, que ‘amaga’ alguns detalls segurament menys coneguts per a la majoria.

En el document, trobem dades que permeten fer un retrat robot de com és el prototip de sabadellenc, però també establir conclusions molt més concretes del nostre entorn. És, en definitiva, la radiografia general de Sabadell i la seva gent, definint com és i com viu la població que explica una part de la idiosincràsia de la ciutat.

1. Menys naixements, però més població

El saldo natural -diferència entre naixements i defuncions- l’any 2023 continua sent negatiu: -218 habitants. És el cinquè any consecutiu que es registra un saldo natural negatiu a la ciutat. Paradoxalment, Sabadell va créixer en 3.894 persones, fruit, sobretot, de l’arribada de nouvinguts.

2. D’on arriben els nouvinguts?

Del total d’altes per canvi de residència (12.744) a Sabadell, més de la meitat (un 54,4%) eren procedents de municipis de la resta de Catalunya. Una de cada tres (35,3%) són de l’estranger. Barcelona és el municipi d’on provenen més persones que venen a viure a la nostra ciutat (el 12,7% del total), seguit de Terrassa (4,4%) i Barberà del Vallès (3,6%). Alhora, la capital catalana també és la ciutat de destí majoritari de la gent que marxa de Sabadell. En el balanç, només Castellar del Vallès presenta un saldo negatiu: més sabadellencs marxen al municipi del nord que els castellarencs que arriben a Sabadell.

L’anàlisi de la població estrangera segons la nacionalitat mostra com la població marroquina és la que té un pes més important a la ciutat, amb el 19% del total de població estrangera (6.266 habitants). La segueix, a distància, la població colombiana, amb el 7,4%, l’hondurenya, amb el 5,9% i la veneçolana, amb el 5,4%. En termes d’evolució interanual segons la nacionalitat, és significatiu l’augment de la població d’origen colombià (un 37,3%, 664 habitants més).

3. On neixen més nadons?

Per barris, el Centre és el sector de la ciutat que registra un major nombre de naixements, amb 249 (el 15,6% del total). La Creu de Barberà i ca n’Oriac són els següents sectors amb un major percentatge de naixements (un 10,4% i un 7,8%, respectivament).

Si aquestes xifres les relativitzem pel nombre d’habitants, però, Can Puiggener i La Serra són els sectors de la ciutat amb una taxa bruta de natalitat més elevada, amb 11,5 i 10,9 naixements per cada mil habitants respectivament.

4. A quins barris hi viu més gent?

Si mirem la mobilitat interna de Sabadell, l’any passat es van computar 11.723 canvis de domicili entre districtes -un 6,9% menys que el 2022-. Els sectors on arriba més gent de la resta de la ciutat per residir-hi són el Centre, ca n’Oriac i Creu de Barberà. De fet, el Centre i la Creu de Barberà, sumats a la Creu Alta, concentren el 30,7% del total d’habitants i són els barris més poblats de Sabadell.

5. Quin sector ha crescut més?

En canvi, el saldo natural per sectors de la ciutat mostra com Can Puiggener és el que registra un major augment en el darrer any (+33 habitants). Mentre que els sectors que registren les variacions negatives més significatives en el mateix període són, curiosament, el Centre (-75 habitants), i Sant Oleguer (-92 habitants).

6. On hi ha més població estrangera?

Els sectors de la ciutat amb menys habitants són Can Puiggener i Togores i, alhora, són els que tenen el percentatge més elevat de població estrangera (28%), gairebé el doble que la mitjana al conjunt de Sabadell (14,9%). Per barris, Les Termes se situa al capdavant, amb un de cada tres persones estrangeres empadronades al veïnat.

7. Mudances ‘al costat de casa’

Pel que fa als moviments interns a Sabadell, s’ha de fer una lectura que no es pot obviar: la majoria de persones arribades al Centre provenen de dins el mateix sector Centre (un 53,1%). Una tendència que es repeteix de forma general, amb canvis de domicili que en la majoria dels casos no suposen trasllats de grans distàncies i que normalment són dins d’un mateix sector.

8. Quanta gent viu a cada llar?

Sabadell té gairebé 86.000 llars, un 1,3% més que les comptabilitzades a 1 de gener de 2023. El nombre mitjà de persones per llar a la ciutat és de 2,6. Tres de cada deu llars de Sabadell són de dos membres, una de cada quatre són d’un sol membre, el 19,7% són de tres membres i el 16,3% són de quatre membres. El 8,4% del total de llars de la ciutat són de cinc membres o més.

9. Cada vegada més vells

L’edat mitjana a Sabadell és de 42,6 anys (0,1 anys més que l’any anterior), 44 anys en el cas de les dones i 41,1 anys en el cas dels homes. L’edat mitjana a Sabadell és 0,8 anys inferior a la del conjunt de Catalunya.

10. On viu la gent més gran?

El sector de la Concòrdia és el més envellit, amb una taxa d’envelliment de 235 persones de 65 anys i més per cada 100 persones de menys de 15 anys. Pel que fa a la taxa de sobreenvelliment, els sectors Sud i Sant Pau són els que registren un major percentatge de persones de 85 anys i més respecte de les persones de 65 anys i més, amb un 19,7%.