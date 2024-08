Quines són les propostes dels pressupostos participatius a Castellar?

De l’1 a l’11 de setembre, Castellar obrirà el període de votacions de la ciutadania per decidir les propostes guanyadores dels pressupostos participatius. Un total de vuit iniciatives opten a ser incloses als comptes que l’Ajuntament destinarà a inversions aquest any. Es tracta dels projectes que diferents entitats i veïns de la vila han presentat entre els mesos de maig i juny. En total, s’ha dotat aquest procés amb un import de 200.000 euros, amb 50.000 euros per a cada opció.

Nou espai per a gossos

L’Arbreda és un espai verd dins del poble que disposa d’un pipicà de dimensions reduïdes pel volum de gossos que hi ha a la zona i sense espais per seure per als seus amos. Per aquest motiu, la primera proposta és la creació d’un nou oasi d’esbarjo per a animals de 2.300 metres quadrats que estaria situat al carrer de l’Arbreda, entre els carrers de Barcelona i Bèlgica. La instal·lació comptaria amb tanca de fusta per a tot el perímetre, amb tres portes d’accés, dues fonts, zones d’ombra amb bancs, papereres amb dispensadors de bosses biodegradables i una zona lúdica amb jocs per a l’esbarjo i exercici dels gossos.

Millores en pavellons

La segona opció se centra a dur a terme actuacions a tots els pavellons esportius del poble, per tal de millorar les infraestructures actuals que utilitzen les entitats castellarenques. L’objectiu és actuar en espais i serveis, així com el material utilitzat en els diferents equipaments.

El mirador al riu

La tercera proposta té l’objectiu d’arranjar la zona verda que hi ha al final del carrer de Josep Maria Valls en direcció al carrer del Pont, per fer lluir un espai privilegiat de cara al riu Ripoll.

Nou circuit a l’skatepark

Una altra opció és la creació d’un pumptrack a continuació de l’skatepark. Es faria un circuit dissenyat per ser recorregut sense necessitat de pedalar, utilitzant l’impuls generat pels moviments corporals.

Dignificar el Molí d’en Barata

El patrimoni de Castellar és un altre dels seus grans valor. Per això, la ciutadania demana adequar els entorns del Molí d’en Barata mitjançant treballs de desenrunament, eliminació de riscos i restauració de la roda de fusta del molí. Es vol fomentar així la recuperació del patrimoni industrial, crear itineraris visitables per la ciutadania i habilitar una zona de descans enmig de l’itinerari del camí del riu, entre altres.

Ombres a les escoles

Les famílies de totes les escoles públiques (Emili Carles-Tolrà, El Sol i La Lluna, Sant Esteve, Bonavista, Joan Blanquer i Mestre Pla) i de les dues escoles bressol municipals (El Coral i Colobrers) s’han unit per impulsar millores en els espais d’ombra dels patis per tal de crear refugis climàtics.

Canvis a El Mirador

Guiu Tolosa proposa implementar una coberta vegetal amb espècies de planta autòctona de baixa necessitat hídrica al voladís de formigó del final de la plaça d’El Mirador situat sobre la plaça del Mercat.

Proposta a l’Airesol D

Pel que fa a les urbanitzacions, la proposta guanyadora se centrarà a actuar sobre el gir entre l’avinguda d’Airesol i el carrer de Santa Rosa, a l’Aire-Sol D. Els veïns demanen millorar la seguretat i reduir el risc d’accidents en aquest punt, millorant l’angle de visió a la cruïlla.