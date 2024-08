Renovació de ferms i voreres a diversos districtes de Sabadell

Les obres de millora de l’espai públic a la ciutat en el marc del pla de millora Els Diners als Carrers de l’Ajuntament de Sabadell segueixen endavant. La primera d’aquestes actuacions va iniciar-se ahir dilluns al carrer d’Ovidi. En aquest cas, algunes bateries de contenidors quedaran sense servei i hi haurà senyalització informativa.

Els Diners als Carrers compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros que s’invertiran entre aquest any i el proper per a la reparació de voreres i asfaltat a tots els districtes. L’objectiu és tenir carrers i voreres en bon estat i prevenir el seu deteriorament. Les obres serviran per millorar l’accessibilitat als carrers i es facilitarà la mobilitat dels vianants.

Ara, en aquesta ocasió, es preveuen obres i millores als districtes 4, 5, 6 i 7, en els carrers de Luther King, Ovidi, Font i Sagué, Permanyer, Ausiàs Marc, Verge de la Paloma, París, Feijoo, Goya, Noguera Pallaresa, Polinyà i Fontcalda. Aquestes actuacions continuaran durant el mes de setembre, informa l’Ajuntament de Sabadell.