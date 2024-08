Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades a la ciutat.

Sabadell ha superat aquest any per primera vegada els 220.000 habitants, la xifra més alta de la història. És un dels titulars que es poden extreure a primer cop d’ull del padró municipal actualitzat el 2024, que ‘amaga’ alguns detalls segurament menys coneguts per a la majoria. En el document, trobem dades que permeten fer un retrat robot de com és el prototip de sabadellenc, però també establir conclusions molt més concretes del nostre entorn.

L’estiu és sinònim de música, concerts i festes majors. El calendari esgota les últimes celebracions, que en molts indrets s’han convertit en una espècie de traca final de l’estiu. Malgrat que molts municipis vallesans ja han viscut els seus dies grans aquest any, encara hi ha localitats que esperen la cita amb candeletes.

L’últim videoclip de l’actor i músic nord-americà Will Smith disposa d’una presència sabadellenca: Cecilia Garcia. Ella té vint anys i ja ha col·laborat amb altres artistes com la Bad Gyal, David Guetta o Leïti Sène. La nova cançó del Príncep de Bel-Air s’anomena Work of Art, també hi són presents el raper Russ i el seu fill Jaden Smith que porta anys dins del món de l’espectacle tot i que sembla que prefereix més la música que no pas l’actuació.

La nova temporada de la popular sèrie Com si fos ahir tornarà a les tardes de TV3 a partir del 2 de setembre amb unes quantes cares noves. I n’hi ha quatre que són de Sabadell: Mariona Ribas, Pep Ambròs, Mercè Martínez i Marina Gatell. Tots quatre interpretaran personatges nous que irrompran en les habituals i enrevessades trames dels protagonistes actuals.

Els Mossos d’Esquadra han rebut una denúncia per un intent de robatori violent al costat d’una oficina del BBVA -que estava tancada- a Sol i Padrís, a Sabadell. Els fets van passar aquest dilluns al matí, al voltant de les 11 hores. Tal com ha explicat la víctima a través d’una publicació a les xarxes socials, estava traient diners del caixer automàtic quan va ser assaltat per un home amb mascareta i gorra negres.