Alerten d’una estafa que suplanta el SEPE

“Si has rebut recentment un correu del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que et demana dades bancàries per completar una transferència, és un cas de phishing o pesca per correu electrònic!”. Els Mossos d’Esquadra, republicant una piulada a xarxes socials de l’organisme, han advertit de la proliferació d’aquesta estafa per evitar que la ciutadania piqui.

Fonts oficials recorden que el SEPE mai demana dades personals o confidencials per correu electrònic ni SMS. Un fet que ens ha de fer sospitar ràpidament en cas de rebre aquest missatge.