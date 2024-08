Els intestins i els viatges internacionals, un estudi del Taulí mostra que tenen molt a veure

Per fer-ho, es van analitzar dos grups prospectius. El primer era un grup que incloïa viatgers que tenien previst marxar a l’estranger durant més de tres mesos. Aquests participants van proporcionar mostres fecals abans i després dels seus viatges internacionals per tal d’avaluar possibles canvis en la microbiota. El segon grup el conformaven viatgers que havien tornat el mes anterior després d’una llarga estada en un país no europeu, migrants procedents de països no europeus i un grup d’individus que no havien viatjat l’any anterior. Tots aquests participants van proporcionar una única mostra fecal i es va comparar la microbiota intestinal d’aquelles persones que havien viatjat amb la de les qui no ho havien fet.