Menys accidents de treball al Vallès Occidental en el primer semestre de l’any

Les baixes per accidents de treball al Vallès Occidental s’han reduït un 3,1% interanual entre els mesos de gener i juny de 2024 respecte al mateix període de l’any passat, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Concretament, en els primers sis mesos d’enguany es van registrar a la comarca 5.820 accidents en jornada de treball amb baixa, mentre que en el mateix temps de l’any anterior van ser 6.006.

En els dos períodes, la majoria d’incidents van ser lleus, de greus n’hi va haver una trentena respectivament cada any i, de mortals, 4 de gener a juny de 2023 i 3 en el mateix marge temporal enguany. El descens del 3,1% del Vallès Occidental és lleugerament superior al -2,84% del conjunt de Catalunya, que també ha viscut un descens de l’accidentalitat laboral en el primer semestre de l’any.

El Vallès Occidental és la segona comarca catalana que va registrar més accidents de treball amb baixa el primer semestre de l’any (5.820), només per darrere del Barcelonès (13.688) i a molt poca distància del Baix Llobregat, en la tercera posició d’aquesta llista amb 5.247 incidents.

A la comarca, el juny de 2024 es van produir 904 baixes per accidents de treball. El sector que va registrar més successos va ser el dels serveis (493), seguit de la indústria (265) i la construcció (146). En els tres casos, pràcticament totes les incidències van ser lleus, si bé n’hi va haver 33 de greus i un accident mortal. En l’àmbit agrícola no hi va haver cap accident en aquest període.

La majoria, al lloc de treball

A tot Catalunya, els accidents amb baixa que es van produir durant la jornada laboral (82,9%) van ser la majoria dels registrats de gener a juny, mentre que in itinere van ser el 17,02%. A banda, hi va haver 46.202 accidents sense baixa, gairebé un miler més que en el mateix període de l’any anterior (2,05%).