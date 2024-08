Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a la ciutat? Repassem les notícies més destacades a Sabadell.

Les plagues de paneroles són un problema generalitzat i recurrent durant els mesos de més calor. Ara bé, aquest estiu, al barri de Gràcia, el conflicte s’ha elevat a un major exponent. Només aquest agost, l’Ajuntament de Sabadell ha realitzat una cinquantena d’intervencions per avisos de paneroles al barri.

Restablerta la normalitat. Després d’uns dies sense sonar les hores en punt, el campanar de Sant Fèlix ja torna a funcionar com és habitual. Tal com es pot percebre passejant per l’indret i segons ha confirmat l’artífex que permet que tot rutlli, el mecanisme ha estat reparat aquest dimecres al matí.

Repassant l’hemeroteca recent del Diari, hi ha un seguit de successos que han marcat les pàgines més fosques a Sabadell. Malgrat que fets escabrosos com el de Daniel Sancho -en primera plana aquests dies- es veuen moltes vegades lluny, la realitat és que n’hi ha que han tingut la nostra ciutat com a escenari, amb alguns casos sonats que continuen sense resoldre’s.

El CE Sabadell no és gaire amic dels inicis de lliga. Sembla gairebé un costum arrencar la competició domèstica amb mal peu. Per trobar l’última victòria arlequinada en una primera jornada, cal remuntar-se al 18 d’agost del 2013, a la penúltima etapa a Segona Divisió. Aleshores, l’equip entrenat per Javi Salamero es va imposar amb claredat per 4-0 al Mallorca, que tot just debutava a la categoria després de descendir.

El restaurant Viena és un d’aquells trets característics sabadellencs. La cadena va començar a la capital vallesana el 1969, quan dos treballadors del tèxtil, Silvestre Siscart i Pere Llorens, van descobrir, viatjant per Europa, un concepte de menjar ràpid que a Catalunya no existia.