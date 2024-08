L’última edició de Mar i Cel embarca amb polissons sabadellencs

La companyia Dagoll Dagom lleva àncores per últim cop amb la representació de Mar i Cel, el seu espectacle més icònic. L’obra d’Àngel Guimerà serà el seu acomiadament després de cinquanta anys de trajectòria, es podrà veure de setembre a febrer del pròxim any al Teatre Victòria. El talent sabadellenc no falta en aquesta producció històrica del teatre, les acrobàcies, per exemple, són una part essencial d’aquest musical que destaca pels elements físics. Doncs, el preparador d’aquestes és en Raül Grau, sabadellenc, que prové del món de la gimnàstica i va arribar a formar part de la Selecció Nacional.

“Som molt conscients que això culturalment és històric a Catalunya”

Després de retirar-se d’aquest món i a causa de la seva passió per l’espectacle, va decidir estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona. En poc temps va iniciar la seva carrera professional amb diversos treballs com acròbata i actor. Parlant de la companyia, diu: “La meva relació amb el Dagoll Dagom s’allarga en un període de vint anys, i he pogut col·laborar tres vegades en la producció de Mar i Cel. Sigui en papers d’acròbata o actor o en una posició més ben dit de preparació i muntatge com en aquest cas”.

En aquesta última edició de l’obra de Guimerà, en Raül és responsable de coreografiar les acrobàcies i preparar físicament i tècnicament al repartiment. “Durant dos mesos, he dirigit una preparació física diària de dues hores d’entrenament. També he preparat algunes de les escenes que comporten més riscos a causa de les acrobàcies“. En Raül té una relació directa amb el vaixell, l’element clau de l’obra, ell s’encarrega d’assegurar la seva verticalitat, instal·lar tots els nusos i cordes, en les seves paraules: “El vaixell reclama atenció constant, és la base de Mar i Cel, i cal que sigui un lloc segur i adequat. Jo també ensenyo als actors en el moment de fer i desfer nusos, tensar cordes, etc“.

Es tracta d’un acomiadament dolç i el compromís és màxim: “Existeix un respecte total pels dos fundadors de la companyia, Anna Rosa Cisquella i Miquel Periel, que estan portant a terme aquesta última edició. No han volgut traspassar el Dagoll Dagom, volen que la gent es quedi amb el seu record i no es perdi l’essència. Cada cop queda menys per l’estrena i tothom està molt emocionat. Som molt conscients que això culturalment és històric a Catalunya”.

Gairebé cent cinquanta mil entrades venudes

En Cisco Cruz, nascut a Girona, però sabadellenc d’adopció, també forma part d’aquesta gran celebració dins del món del teatre i la cultura en general. “En primer lloc, estic molt agraït per l’oportunitat. És una gran responsabilitat i un premi per a la meva carrera professional, millor dit un regal de la vida”, comenta rient. Parla de tot l’equip com si es tractés d’una gran família i recalca que “tot i que les produccions de Dagoll són gegantines, et sents com si fossis a casa, no ets pas un número com passa sovint en l’àmbit nacional”. La seva experiència amb la companyia es remunta a Maremar, on creu que la seva habilitat tocant diversos instruments va ser l’element que li va obrir la porta per primer cop a una producció de Dagoll Dagom. I a un clàssic com L’alegria que passa, on va ser escollit per la segona temporada.

Com en Raül Grau, va estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona, on es va especialitzar en teatre musical. Tot i això, va descobrir el seu amor pels escenaris fent teatre amateur quan era petit a Figueres, a partir d’aquell moment ha treballat en moltes produccions i ha fet diverses gires per tot el país. Destaca, entre d’altres, el seu paper com la Guineu del Petit Príncep o el musical El vol de l’àliga, creat per ell a partir de l’adaptació d’una obra del romanticisme alemany.

Els seus personatges a l’obra de Guimerà són el Baró de Dénia i en Salam: “El Baró és un dels que decideixen si fer fora els moriscos o no, m’agrada perquè ell no vol l’expulsió d’aquests. En Salam, per la seva banda, és un personatge diferent dels que acostumo a interpretar. És amic d’en Malek i un dels que volen fer el motí contra el capità, és una mica soca i un menja orelles. En definitiva, una rata”, diu rata amb una “r” molt marcada, caracteritzant encara més a aquest personatge. Part del seu entorn encara no creu que formi part d’aquesta darrera edició, tot i que troben que compleix totalment “el perfil pirata” a causa de la seva aparença.

Parlant dels altres sabadellencs en la producció, ressalta com la preparació física amb el Raül ha estat molt dura per a tot el repartiment, però que és una peça essencial de l’engranatge. En relació amb en Biel Llongueras de disset anys, també sabadellenc i el més jove de tot el musical, explica com dins de la producció s’ha guanyat el sobrenom del “Lamine Yamal de Mar i Cel“.

L’exposició d’aquesta obra és un altre element que pot sobrepassar a qualsevol i el seu ressò va més enllà de l’òrbita del teatre. “Sabem que ens miraran amb lupa, però ho hem de veure com un orgull i una sort de poder formar part d’aquest projecte. Hem treballat molt i estem preparant-nos al màxim en tots els aspectes. Ens trobem a prop de les cent cinquanta mil entrades venudes, l’expectació és molt gran i volem donar-ho tot i més“.

El “Lamine Yamal” de Mar i Cel

En Biel Llongueras és el més jove de l’homèrica producció de Dagoll Dagom. Té disset anys i és de Sabadell. Encarregat d’interpretar els personatges d’Adberrahïm i el d’Idriss II, on demostra les seves habilitats com a acròbata fent de doble. Parlant d’aquesta darrera edició, diu: “Estem contentíssims de formar part d’això, en les primeres prèvies hi ha molts nervis. El llistó de les representacions anteriors és molt alt, però volem que sigui el millor Mar i Cel de tots“. Parlant de la proximitat de l’estrena, comenta: “Estic molt nerviós i a la vegada emocionat, només queden dues setmanes!”.

Tot i que encara no té la majoria d’edat recalca que “no es nota molt”. Tant en Cisco com en Raül només han parlat bé d’ell i és fàcil reconèixer la seva honestedat quan diu: “Tinc molta menys experiència i aprofito per aprendre coses noves cada dia, ens ajudem entre tots i l’ambient és genial”. Parlant de com va començar dins del món de l’espectacle, vol ressaltar la labor del Teatre La Faràndula: “Vaig començar a tercer de primària a les joventuts de La Faràndula, amb vuit anys, on he participat i participo en diverses obres com El Préssec Gegant, La Bella i la Bèstia o Rapunzel. Allà ho he après tot“.

Recorda com va ser tot el procés per formar part de Mar i Cel, els seus amics van dir-li que es presentés al càsting i ell ho va fer sense cap mena d’esperança. “Vaig enviar un vídeo sense esperar resposta, però després van trucar-me. A poc a poc, vaig anar passant fases sense creure-m’ho del tot. Pensava que no m’agafarien per la meva edat. Finalment, quan vaig saber que formaria part de l’obra va ser un moment molt especial, no ho oblidaré mai“.