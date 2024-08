Com ens desplacem els vallesans?

La mobilitat és una de les carpetes permanentment obertes a la nostra comarca. Els canvis polítics recents a la Generalitat de Catalunya fan aflorar de nou reivindicacions històriques, amb temes de debat recurrent. Entre ells, emergeixen les millores en el transport públic o la construcció de noves infraestructures com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar el territori.

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) de l’Institut Metròpoli serveix per extreure algunes conclusions sobre el model de mobilitat i com s’han desplaçat els vallesans en l’últim any. Els resultats evidencien algunes de les demandes urgents.

Connexió Vallès-Barcelonès

El Vallès és l’epicentre, com a punt de destí i/o origen, de més de dos milions i mig de desplaçaments diaris, la segona xifra més alta a Catalunya. Només està per darrere del Barcelonès, amb més de set milions i mig. La connexió entre el Vallès i el Barcelonès és la segona amb més volum de desplaçaments en dia feiner (460.000), només per darrere del que uneix les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat (764.000). Alhora, la nostra comarca és el destí més freqüent dels residents del Bages.

Mobilitat sostenible

El Vallès es troba entre les cinc comarques catalanes on l’ús dels modes sostenibles -a peu, en transport públic, en bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal- és superior al 55% dels desplaçaments en la mobilitat diària. En aquesta línia, els desplaçaments interns comarcals en transport públic al Vallès Occidental freguen el 10%, molt per darrere del Barcelonès (25,0%) i per davant del Baix Llobregat (6,8%), que completa el podi.

Vehicle privat

Tot i això, un 40,8% del total de trajectes vallesans -també els que acaben fora de la comarca- són amb vehicle privat. De mitjana, aquests viatges tenen una durada de gairebé 22 minuts. El trajecte intercomarcal amb el percentatge més alt d’aquest mode al Vallès és el que connecta amb el Moianès (el 98% dels viatges). Per anar a l’Anoia (97%), el Maresme (90%), el Bages, el Baix Llobregat (88%) o el Vallès Oriental (86%) també s’utilitza gairebé sempre el vehicle privat. De fet, aquests desplaçaments es troben entre els recorreguts amb el percentatge més alt en el conjunt de Catalunya.

Els enquestats són persones de 16 anys o més. De mitjana, fan quatre desplaçaments per persona en dia feiner. L’estudi inclou també aquells que no fan desplaçaments diaris -només un 7,5% al Vallès, lligat en alguns casos al teletreball.