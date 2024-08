Salvador Illa: “El Quart Cinturó es farà fins a Sabadell”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha compromès a completar el Quart Cinturó fins a Sabadell i “ho aturarem aquí”. Ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, la primera com a president. Mesos enrere, Illa era partidari de construir-lo sencer com ja va manifestar en una entrevista al Diari de Sabadell abans de les eleccions: “Si soc president, faré el Quart Cinturó sencer, des de Terrassa fins a Granollers, i es farà per fases, i d’aquesta manera poder unir el Baix Llobregat, els Vallesos i el Maresme”, deia.

Els acords d’investidura amb els Comuns i ERC, però, l’ha fet recular i haver de canviar el discurs. El mitjà barceloní, en la mateixa entrevista, li ha preguntat per aquest canvi de paradigma i el president ha estat molt clar: “si tingués 68 diputats el completaria, però no els tinc i he hagut d’arribar a uns acords d’investidura, així que farem el tram acordat i ho aturarem aquí”. D’aquesta manera, el tram, també conegut com a Ronda Nord, no es completarà fins a Granollers i s’aturarà a la capital vallesana.