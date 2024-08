El Teatre Sant Vicenç presenta temporada amb 9 obres

El Teatre Sant Vicenç ha revelat la programació de la temporada 2024/2025, que començarà el 5 d’octubre. El teló s’obrirà amb Dispara, Flanaghan!, amb direcció artística de Toni Ten i amb la coordinació general d’Alba López.

La temporada continuarà amb Els músics de Bremen, sota la direcció de Núria Garcia, Oriol Sabaté i Albert Taulé. Després serà el torn de Parlem d’amor i altres, dirigida per Jordi Santamaria, que s’escenificarà al vestíbul de l’entitat. I com sorpresa el desembre, per sort per als sabadellencs tradicionals, perquè un any més arribaran Els Pastorets, aquest any sota la direcció general de Carles Campoy i Marc Mendoza. Paral·lelament, en èpoques nadalenques, hi haurà Fuita, d’Agustí González, inspirada en la comèdia de Jordi Galceran.

Annie, Nit d’ambicions, La diablessa i Queens arribaran el 2025.