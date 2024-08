L’últim film de Marc Ferrer, al Festival de Sant Sebastià

La darrera pel·lícula del sabadellenc Marc Ferrer (1984), Reír, cantar, tal vez llorar ha estat seleccionada a la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià. L’obra, que va ser presentada al D’A Film Festival, explica la història d’amor entre una dona trans i un migrant a través de la comèdia i el melodrama, però també amb un toc musical.

És la pel·lícula “més commovedora i la més divertida en la seva austera simplicitat” de Ferrer, segons es presenta en la sinopsi, que compara la seva mirada amb la de Fassbinder, Almodóvar i Kaurismäki. El sabadellenc, que sovint rep l’etiqueta de cineasta underground, s’ha encarregat de la direcció i el guió.

Reír, cantar, tal vez llorar és un “hilarant retrat d’un barri barceloní que desemboca en una crònica subversiva de la ciutat oculta”, avança la nota de premsa.

Ha estat seleccionada entre les 21 pel·lícules que formen part de la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, que busca oferir una mostra dels films espanyols de l’any.

La setena obra de Marc Ferrer

La filmografia de Marc Ferrer inclou amb Nos parecía importante (2016), La maldita primavera (2017), Puta y amada (2019), el curtmetratge Mi odio en tu corazón (2020), el migmetratge El corazón rojo (2020) i ¡Corten! (2021). Aquesta darrera va ser nominada a millor pel·lícula Arrebato als Premis Feroz. Tots els films han estat presentats al Film Festival D’A, de Barcelona.

Graduat en Comunicació Audiovisual a la UPF, també ha dirigit videoclips per a grups com Papa Topo o La Prohibida. A més de director, en algunes de les seves obres audiovisuals ha aparegut com a actor.