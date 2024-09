David Català elogia “la feina dels jugadors”, però demana “més agressivitat en atac”

El Sabadell va sumar el primer punt de la temporada a Segona Federació a Torrent. Un empat (0-0) que va deixar sensacions contraposades en el vestidor arlequinat. El tècnic, David Català, va mostrar-se satisfet, per una banda, amb la lluita i entrega dels seus homes, però també va trobar a faltar un xic d’agressivitat en l’aspecte ofensiu.

Català va marxar del Municipal San Gregorio amb un regust agredolç. “Destaco la gran actitud dels jugadors per la dificultat que suposa aquest camp, però després de la seva expulsió hauríem d’haver sigut més agressius en l’últim terç, haver tingut més de profunditat… Ens ha faltat una miqueta. En generals, el punt el considero positiu perquè l’equip ha crescut mentalment i s’ha fet fort en un camp on serà molt complicat guanyar. El Torrent és un equip molt rocós”.

Durant la pretemporada s’ha parlat molt del fang de la Segona Federació i Torrent va ser el primer exemple. El tècnic ho corrobora: “Per això estic molt orgullós de la feina dels meus futbolistes perquè han estat molt concentrats els 95 minuts. Sabíem de la dificultat. Qualsevol pilota penjada a l’àrea, córner o serveis de banda suposava un perill i hem sabut respondre molt bé. Han superat el fang amb bona nota”.

Què li ha faltat al Sabadell per assolir la victòria? David Català ho té clar: “quan el rival s’ha quedat amb 10 havíem de crear superioritats per talent individual o buscar més vegades l’u contra u, més joc per banda amb l’entrada de Gonpi… La idea de situar dos davanters com Javi i Júnior era per tenir opcions de rematada. Però hem estat una mica lents en la circulació i ha costat una mica”.

Una pel·lícula diferent

Després d’aquesta primera batalla a Torrent, el tècnic arlequinat ja pensa en el debut a la Nova Creu Alta el diumenge que ve (19 h) davant l’Espanyol B. Assegura que “serà una pel·lícula totalment diferent, tocarà canviar el xip i sortir a l’atac per guanyar. Però si volem complir l’objectiu hem de crear una excel·lència màxima com a equip. Aquest punt de Torrent hem de fer-lo bo el diumenge que ve. Hem de ser positius”.

Les baixes continuen sent un maldecap i David Català espera recuperar algun efectiu la pròxima jornada. “Bonaldo no estava en condicions, té una lesió al soli i no podíem arriscar. Caldrà veure la seva evolució. També estem pendents d’altres jugadors que han arribat a última hora (Miguelete o Bakayoyo) per si poden aportar més a l’equip”. Tot apunta que Bonaldo encara estarà unes setmanes més fora de combat.