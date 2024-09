Preveuen obrir el parc del Nord aquest any

El parc del Nord podria quedar obert al públic abans que acabi aquest any si es compleix la previsió que té el Govern de Sabadell. El regidor Eloi Cortés ha detallat aquesta intenció en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local d’aquest dilluns, la primera després de l’aturada estival.

L’obertura es faria coincidir amb una segona fase d’obres adjudicada també aquest dilluns per pràcticament 220.000 euros i que consistirà en urbanitzar el tram entre el carrer dels Clavells i la rotonda de la carretera de Castellar i plantar més vegetació (densificar) a la resta del parc que ja està enllestit, des del carrer dels Cavells cap fins a la plaça de la Primavera. El parc del Nord va començar a ser una realitat amb el govern quadripartit, quan el 2016 es va poder reobrir la primera part, després que durant mesos estigués tancat per les obres del perllongament dels FGC. Segons Cortés, actualment “trobàvem a faltar més plantació i zones verdes perquè facin realment de pulmons verds i refugis climàtics”, per la qual cosa s’ha afegit aquesta nova fase, que es podrà fer tenint la resta de l’espai obert.

Cortés ha indicat que “ens agradaria que les fases acabades es poguessin obrir abans que acabi l’any, sent conscients que en algun moment hauran de conviure [amb les pròximes obres]. La segona fase de les obres s’ha adjudicat ara i s’espera que comencin pròximament. Tenen un termini d’execució de 22 mesos de manera que, si no hi ha entrebancs, segons la previsió acabarien a finals de 2026.

Tot i que el tram central del parc del Nord continua tancat, alguns veïns ja el gaudeixen en algunes ocasions esquivant les tanques d’obra. L’obertura d’un tram –important– del parc permetria posar fi a pràcticament una dècada d’interinitat d’una zona en què s’ha convertit un espai sense urbanitzar en el que està cridat a ser un dels pulmons verds més importants del municipi.

El –parc uns 76.000 metres quadrats en total– creuarà els barris de Sant Julià i la Plana del Pintor, Ca n’Oriac, el Torrent del Capellà i Torreguitart. Resseguirà el connector ecològic entre el bosc de Can Deu i el riu Ripoll, passant per Can Puiggener.

Tant el parc del Nord com el de les Aigües, a Can Llong, entre altres obres públiques. s’han trobat en els darrers anys amb problemes d’increments de costos i de subministrament de materials derivats primer de la covid-19 i, després, de la inflació dels darrers anys. En el cas del parc del Nord, l’obra civil va quedar aturada diversos mesos per la fallida de l’empresa constructora -la mateixa que feia el carrer del Caucas- i els treballs no es van continuar fins al juliol de 2023, amb una darrera inversió de 2,1 milions d’euros, la meitat dels quals finançats pels fons europeus FEDER.