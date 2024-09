‘Gris Plom’: Sabadell s’explica a si mateix a través de l’art

L’exposició Gris Plom condensarà 60 anys d’història de les arts visuals a Sabadell. Repartida entre el Museu d’Art, l’Acadèmia de Belles Arts i la Nau Estruch, s’inaugurarà dimecres 4 de setembre. La mostra plasma una selecció molt diversa d’obres de desenes i desenes d’artistes de Sabadell, a més de documents escrits i visuals i d’un documental. És el fruit de dos anys de recerca, que han inclòs més d’un centenar d’entrevistes a persones vinculades amb el món de l’art.

“Gris Plom no és un punt d’arribada, sinó de partida. És un espai obert de reflexió que s’ha de criticar, expandir, reverberar”, explica la comissària en cap de l’exposició, Maia Creus, qui afegeix: “M’agradaria que inaugurés una nova manera de fer, de relacionar-se, de fer créixer la ciutat des del punt de vista cultural”.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, optimista, recull el guant: “Benvinguda qualsevol aliança que pugui venir, i a veure a quin port ens condueix tot això”. Rosa M. Figueres, membre del patronat de l’Acadèmia de Belles Arts, s’afegia a celebrar la col·laboració que ha fet possible l’exposició.

Emmarcat en la Capitalitat Cultural Catalana 2024 i el Manifesta+, és un projecte ambiciós que sorgeix de la Taula d’Arts Visuals de Sabadell. L’exposició va acompanyada d’un programa d’activitats i accions disseminades per tota la ciutat.

Acadèmia de Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts, on l’exposició romandrà del 4 de setembre al 31 d’octubre, s’hi pot trobar un recull de l’època d’efervescència i d’irrupció de moviments creatius dels anys 60, “nascuts d’una necessitat de despertar cultural lligat a una ànsia de llibertat i obertura democràtica”.

Museu d’Art

Fins al 6 de gener, el Museu d’Art acollirà la seva part de l’exposició, on es pot trobar una extensa selecció d’obres d’artistes, que van des de Benet Ferrer, Fina Miralles, Ramiro Fernández, Antoni Marquès, Isidre Manils i Oriol Vilapuig fins a artistes contemporanis com Guillem Celada, Eme Rock o el col·lectiu d’Artistes Dones i Dissidents. Hi ha també una part audiovisual amb la veu dels artistes, tant al primer com al segon pis.

Nau Estruch

L’exposició tindrà seu a l’Estruch fins al 31 de desembre. Les obres, els documents i el material audiovisual que s’hi trobaran parlen de la transformació de Sabadell de ciutat industrial a postindustrial. “Les obres d’art despleguen un mostrari de pràctiques performatives contemporànies i feministes”.

Algunes de les activitats que acompanyaran l’exposició seran un concert de Nara is Neus, l’1 d’octubre al Passeig de la plaça Major o, per exemple, una taula rodona a la mateixa ubicació sota el títol d’Artistes