‘Ho sé tot’, representació sabadellenca al FITAG

La companyia de teatre sabadellenca Saber o no Saber ha format part de la vintena de companyies de tot el món que aquest any han actuat a la 24a edició del prestigiós Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG). L’obra, que es va representar durant el cap de setmana passat, és Ho sé tot, escrita per Francesc Cutchet, dirigida per Lídia Coll i interpretada per M. Antònia Vidal i Xajo Gorina, amb el suport tècnic d’Albert Pau i Biel Martínez.

La peça explica la història del Pol i la Su, una parella que conviu plàcidament fins que un dia ella rep un anònim amb el missatge “Ho sé tot”. Aquesta afirmació inconcreta es va repetint i du la parella a transitar per la corda fluixa dels sentiments devastadors provocats pels anònims. El pòsit del passat aflora, interfereix el dia a dia i els genera una desconfiança mútua que arriba a límits insospitats.

L’obra va aconseguir el primer premi al Concurs de Microteatre de Calaf 2023 en la seva versió breu, tot i que les darreres representacions giren al voltant de l’hora de durada, que, a més, es complementen amb un col·loqui postfunció, tenint en compte que el tema plantejat en aquesta producció fa reflexionar els espectadors i, d’aquesta manera, poden expressar i compartir els seus punts de vista sobre la història que acaben de presenciar.

Les representacions d’Ho sé tot han estat a l’Espai Saba (Plaça Hospital de Girona) i als Jardins de la Muralla de la ciutat. L’obra va començar com una proposta teatral en petit format i ha anat adquirint una dimensió més profunda i treballada. De fet, està en fase de rodatge en la seva adaptació a llargmetratge, que segurament es podrà veure en pantalla gran el 2025.