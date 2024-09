Mercadona inverteix 3,6 milions d’euros en la reforma de la botiga del mercat de Barberà del Vallès

Mercadona reobre avui el supermercat ubicat al municipi de Barberà del Vallès, concretament al Mercat 11 de Setembre. Aquesta botiga té una plantilla de 44 persones i ha suposat una inversió de 3,6 milions d’euros. A més, en la seva construcció han participat 23 proveïdors, que han donat feina a més de 240 persones durant la fase d’obres.

El supermercat, que reobre amb el nou model de botiga eficient que la companyia està implantant a tota la cadena, ofereix novetats en totes les seves seccions. Per exemple, disposa d’una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una góndola central a la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, una secció de forn amb màquina per tallar el pa i pastisseria refrigerada, un servei de suc de taronja acabat d’esprémer i especialitats de sushi, entre altres novetats.

Així mateix, incorpora la nova secció “A punt per Menjar”, que ofereix un total de 35 plats preparats per emportar. Totes aquestes opcions es serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartró o el paper.

Aquesta nova generació de supermercat eficient disposa d’un disseny totalment renovat respecte al model de botiga anterior, amb nous colors i materials, tant a la façana exterior d’accés com en la distribució de les diferents seccions. Aposta també per espais amplis i diàfans, i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients, així com uns passadissos més amplis i dos models de carretó, molt més ergonòmics i lleugers.

L’horari d’obertura del supermercat és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores d’octubre a maig (horari d’hivern) i de 9:00 a 21:30 hores de juny a setembre (horari d’estiu).

110 milions d’euros invertits en la implantació del nou model al Vallès Occidental

Mercadona va començar a implantar el nou model de botiga eficient al Vallès Occidental l’abril del 2017 amb la reforma del supermercat ubicat al carrer Blasco de Garay a la ciutat de Sabadell. Des del 2017 i fins avui, la companyia ha invertit 110 milions d’euros en la reforma de 18 supermercats (com el que reobre avui al Mercat 11 de Setembre de Barberà del Vallès) i en l’obertura de 7 nous (ja sigui obertura neta com ara la botiga que va obrir al centre comercial Baricentro a Barberà del Vallès el novembre de 2023, o bé supermercats que han reemplaçat els ja existents que no s’adaptaven als estàndards de qualitat que requereix el nou model com, per exemple, l’ubicat a l’avinguda Jaume I de Terrassa que va substituir el que hi havia a Carretera de Castellar).