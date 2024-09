Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat aquest cap de setmana a Sabadell? Repassem les notícies més destacades de les últimes hores a la ciutat.

La nova etapa del Centre d’Esports a Segona Federació ha començat amb un empat al camp de San Gregorio de Torrent. Els arlequinats han pogut tastar el fang de la categoria davant un rival batallador que no va concedir gairebé res. Els de David Català, segurs en defensa, van estar espessos ofensivament tot i jugar gairebé mitja hora en superioritat numèrica.

A la ciutat, l’Ajuntament va instal·lar l’any 2020 vuit suports mòbils per a aconseguir l’enquadrament ideal per a fer-se un ‘selfie’ en diferents punts emblemàtics de Sabadell. Sobre el paper, molt maco, i al principi va tenir força ús, fins i tot amb un concurs on es van premiar les deu primeres persones a penjar fotografies als llocs amb un hashtag i etiquetació concreta. Aquesta iniciativa es va anomenar ‘ruta selfie’.

Els Agents Rurals de la Generalitat van denunciar el passat divendres dues persones a Sabadell per l’ús de mètodes prohibits per a la captura d’ocells. El cos va interceptar les dues persones mentre instal·laven una xarxa japonesa. Anteriorment, ja havien col·locat unes 50 varetes amb cola i havien capturat un verdum.

Els Bombers van haver d’apagar un foc a la zona pròxima al llac del parc de Catalunya després que cremés un tronc. Només va ser un ensurt que es va solucionar ràpidament i que no ha deixat cap ferit.

El febrer del 1978, el pare de Francesc Fusté (amb qui comparteix nom i la mateixa passió per la seva copisteria), havia treballat com a viatjant de productes tèxtils a Sabadell i buscava una nova sortida laboral. Va ser gràcies al seu padrí, que era fotògraf, que van conèixer el local per llogar i la idea d’instal·lar-hi una màquina per fer fotocòpies.