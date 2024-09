El conseller delegat de Fluidra formalitza la seva dimissió

El consell d’administració ha acordat prendre raó de la dimissió de Bruce Walker Brooks com a conseller delegat de Fluidra, amb efectes des de l’1 de setembre, segons ha informat aquest passat dilluns l’empresa nascuda a Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El directiu de Fluidra, que continuarà a l’empresa com a conseller no executiu durant el termini per al que va ser nomenat, ha aportat a l’empresa una “important” experiència en direcció internacional, després d’una trajectòria professional de més de vint anys a Black & Decker Corporation, ha destacat la companyia.

El passat 20 de maig, Fluidra va informar que el seu consell d’administració havia aprovat el nomenament de Jaime Ramírez com a nou conseller delegat, en substitució de Bruce Walker Brooks, per a liderar la pròxima fase d’expansió de la companyia especialitzada en equips i solucions connectades en el sector de la piscina i ‘wellness‘.

El 2011 es va unir a Zodiac Pool Solutions, on va ocupar el càrrec de conseller delegat. En la seva etapa a Zodiac, Brooks va portar a la companyia a un enfocament centrat en el mercat residencial de piscines, liderant així el ressorgiment financer de l’empresa després del 2011.

El 2016 Bruce Brooks va supervisar “l’exitosa” transició de propietat del Grupo Carlyle al Grupo Rhône i, el 2018, va ser “decisiu” en el pla d’integració amb Fluidra.