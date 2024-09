FAQS: Quines obres es fan a la Policia Municipal?

La comissaria de la Policia Municipal de Sabadell presentarà diversos canvis en els pròxims mesos per millorar alguns serveis i espais de treball i atenció de què disposa. Hi ha dos projectes en marxa que van en aquesta direcció. Aquesta setmana, l’Ajuntament ha adjudicat les obres per reformar la recepció i, paral·lelament, ja s’estan fent les obres d’adequació del magatzem situat al semisoterrani de l’edifici.

Què es farà a la recepció?

Les obres se centraran en reformar l’espai de recepció per posar al dia l’àrea d’oficines, incrementar la seguretat de la comissaria i la privacitat de les persones que s’adrecen a la Policia Municipal per fer alguna gestió. La inversió prevista és d’uns 292.700 euros, que permetran fer una actuació global, és a dir, que s’actuarà en tota la superfície, per la qual cosa s’enderrocaran les segmentacions i el fals sostre que hi ha actualment. També es renovaran les instal·lacions elèctriques i de climatització.

Com afectarà el ciutadà?

Quan acabin les obres, la recepció de la comissaria tindrà dos espais diferenciats: la zona d’atestats i una altra destinada exclusivament als agents.

Què s’està fent al magatzem?

Actualment, s’estan fent obres per adequar el magatzem del semisoterrani de la comissaria, a la zona de la cantonada entre els carrers de Permanyer i Pau Claris. S’inverteixen 283.000 euros per reformar els 260 metres quadrats que té aquest espai.

La configuració del magatzem serà la següent: accés, distribuïdor, vestíbul independent i tres locals d’emmagatzematge. Es milloraran les condicions d’emmagatzematge, accessibilitat i salubritat, i també les condicions de seguretat contra incendis perquè es renovarà la porta d’entrada i se n’afegirà una altra que donarà a l’aparcament de la grua municipal.